Происшествия 26 февраля 2023, 01:54 Подростки в масках избили мужчину в Москве «Известия»: подростки избили мужчину в Москве РИА «Новости»

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Компания из шести подростков в масках избила мужчину в Москве. Инцидент произошел около жилого дома, расположенного на улице Юных Ленинцев. Об этом сообщили «Известия».

Правоохранительные органы узнали о происшествии после обращения прохожих. Когда полиция прибыла на место ЧП, там уже никого не было. Тогда правоохранители запросили записи с видеокамер, в итоге информация от свидетелей подтвердилась — нападение все же было.

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На кадрах видно, как к четырем мужчинам, стоящим у подъезда, подходят подростки. В какой-то момент они набросились на одного мужчину и начали наносить ему удары. После этого юноши скрылись, а через некоторо время пострадавший мужчина вместе со своим товарищем ушли в том же направлении.

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Ранее сообщалось, что в Нижневартовске пьяные мужчина и женщина ради забавы избили 17-летнего подростка.