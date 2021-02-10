Серебренников назвал Аграновича «удачным кандидатом» на пост худрука «Гоголь-центра»

Кирилл Серебренников заявил, что новый художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович — самая удачная кандидатура на этот пост. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Уверен, что Алексей Агранович справится с этой непростой работой. Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации это самая удачная кандидатура», — сказал Серебренников.

Агранович вступит в должность главы 26 февраля. С 1998 года он является одним из актеров театра «Квартет И», а с 2014 года начал работу в «Гоголь-центре» в качестве режиссера. Он также известен по ролям в фильмах «О чем говорят мужчины», «Юморист», «Кислота» и «Выше неба».

Несколько дней назад Ассоциация театральных критиков попросила руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского оставить Кирилла Серебренникова в должности худрука театра «Гоголь-центр». По мнению представителей, театр, созданный Серебренниковым, стал выдающимся явлением в российской истории.

Слухи о том, что департамент культуры не планирует продлевать с Кириллом Серебренниковым контракт, появились еще в начале февраля. Но власти отказались комментировать их.