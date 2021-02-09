Актер из «О чем говорят мужчины» сменит Серебренникова во главе «Гоголь-центра»

Режиссер и актер Алексей Агранович сменит Кирилла Серебренникова в должности художественного руководителя столичного «Гоголь-центра». Об этом сообщили в департаменте культуры Москвы.

«Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя“ с 26 февраля», — сообщили ТАСС в пресс-службе департамента.

Агранович вступит в должность главы «Гоголь-центра» 26 февраля. С 1998 года он является одним из актеров театра «Квартет И», с 2014 года начал работу в «Гоголь-центре» в качестве режиссера. Агранович снимался в фильмах «О чем говорят мужчины», «Юморист», «Кислота» и «Выше неба».

Трудовой договор Серебренникова, который возглавлял московский театр с 2012 года, истекает 25 февраля. Во вторник он выложил на своей странице в соцсети Instаgrаm уведомление от столичного департамента культуры об истечении договора и попрощался с труппой «Гоголь-центра». Серебренников выразил уверенность, что «Гоголь-центр» продолжит существовать как идея, а не только как театр, поблагодарив своих учеников, друзей, а также недругов за уникальный опыт.

Алексей Агранович известен в основном эпизодическими ролями в отечественных картинах. Одной из его ярких ролей является заказчик рекламы собачьего корма в фильме «О чем говорят мужчины». В арсенале актера есть и главные роли — например, в фильме «Юморист».