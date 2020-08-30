Сентябрь придет в Москву с теплом и без осадков

В понедельник, 31 августа, температура будет довольно высокой — +28…+30 градусов. Однако после температурный режим будет меняться, в воздухе постепенно будет появляться прохлада. При этом существенных осадков до середины следующей недели не ожидается.

Первая пятидневка сентября ожидается по-летнему теплой, хотя ночи начнут становиться прохладными. Осадков не прогнозируется с 1 по 4 сентября. В ночь на вторник воздух прогреется до +17…+19 градусов, а днем — до +22…+24. Это значит, что среднесуточная температура будет около +19 градусов, что для 1 сентября выше климатической нормы почти на пять градусов.

В последующие дни и ночи температура опустится. Ночью в столице будет +10 градусов, а по Московской области — +8 градусов, днем — +20…+22 градусов.

В ближайшие дни на курортах России сохранится жаркая летняя погода. На Черноморском побережье вода прогреется до +26 градусов, в Крыму — до +25.

«Бабье лето» может прийти в любой день осени. Наступление «бабьего лета» 14 сентября — лишь народная примета, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.