В Гидрометцентре рассказали о погоде в Крыму и на Черном море

Температура воздуха на побережье Крыма составит +26…+29 градусов. На Черноморском побережье России будет тридцатиградусная жара: в Сочи ожидается +30…+33 градуса, в Анапе +29…+31.

Ранее Вильфанд рассказал, что в этом году бархатный сезон на курортах Черного моря продлится на неделю дольше обычного — до начала октября.

Также он пообещал аномально теплое начало сентября на европейской территории России. Температура здесь будет на несколько градусов выше климатической нормы.

На воскресенье, 30 августа, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве — потенциальную опасность представляет порывистый ветер, который стихнет к утру понедельника.

В Московской области на 30 августа действует предупреждение о грозе.