Россияне называют «бабьим летом» любое осеннее потепление, которое наступает после дождливой холодной погодой. Оно не привязано к определенной дате, поэтому ждать его можно весь сентябрь и в начале октября.

Народная примета говорит о наступлении «бабьего лета» 14 сентября. Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уверен, что это лишь примета, потепление может прийти в любой день.

«Бабье лето» — период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода, — рассказал Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

При этом с научной точки зрения нельзя назвать «бабьим летом» любое осеннее потепление. Этот термин применяется к увеличению средней температуры воздуха, вызванному приходом азовского антициклона. Такое явление случается два раза в три года. Но метеорологи не спорят с людьми и соглашаются, что пришло «бабье лето», даже если потепление вызвано другими причинами.

Ранее стало известно, какая погода наступит на курортах Крыма и Черноморского побережья. В ближайшие дни там не ожидается похолодания. Бархатный сезон в этом году продлится на неделю дольше.