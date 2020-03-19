Сенатор: даже если остановится производство, России хватит еды

Россиянам не стоит переживать из-за возможной нехватки еды на фоне пандемии. Даже если остановить производство, продуктов хватит всем и надолго.

«Россия к настоящему времени достигла полной продовольственной безопасности. Мы в состоянии производить все, что нам нужно, в необходимом количестве», — заявил сенатор Андрей Климов в интервью «Парламентской газете».

Собеседник подчеркнул, что даже если остановится производство, то запасов провизии россиянам хватит не на один месяц. По сравнению с другими странами во время разгула коронавируса в России ситуация вполне позитивная. Климов призвал сограждан не нагнетать обстановку, сдерживать свои эмоции и лишний раз не «поддаваться наплывам минутных ощущений».

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко назвала ажиотаж вокруг некоторых продуктов необоснованным. Она поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения. Торговые сети должны будут запастись товарами.

После того, как началась пандемия коронавируса, россияне стали сметать с полок магазинов крупы и консервы. Президент России Владимир Путин призвал людей не делать этого, чтобы потом не выбрасывать еду. По состоянию на 19 марта 2019-nCoV в мире заразились более 200 тысяч человек. В России медики зафиксировали 147 случаев заболевания COVID-19.