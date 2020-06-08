Семья Погребняка вылечилась от COVID-19. В больнице остается только мать футболиста

Все члены семьи футболиста Павла Погребняка оказались под наблюдением врачей из-за коронавируса. Сейчас медики помогают справиться с COVID-19 только матери спортсмена. Всех остальных уже выписали из больницы.

«Выписали в субботу всех. Мы замечательно [себя чувствуем]. На улице потрясающая погода, гуляем в парке. <…> [Муж] не со мной, он в Екатеринбурге готовится приступить к тренировкам», — рассказала «360» жена футболиста Мария.

Она добавила, что свекровь пока чувствует себя не очень хорошо. Врачи продолжают следить за ее состоянием здоровья. Все остальные члены семьи ждут воссоединения и строят планы на лето.

«Поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом», — поделилась Погребняк.

Сначала наличие коронавирусной инфекции подтвердили у Павла Погребняка. Заболевание протекало у спортсмена в легкой форме, но потом вылилось в двустороннюю пневмонию. После этого недомогание почувствовали остальные члены семьи футболиста. Как рассказывала Мария, на шестые сутки в больницу попала свекровь. На следующий день у всех появились температура и кашель, а у детей — рвота.