Детей рвет, свекровь в больнице. Семье Погребняка стало резко хуже из-за COVID-19

COVID-19 выявили у всех членов семьи футболиста Павла Погребняка. Его жена Мария рассказала «360», что на шестые сутки ее свекровь забрали в больницу. На следующий день всех начало тошнить, а детей — рвать. Общее состояние всех членов семьи резко ухудшилось.

«На шестые сутки моей маме и детям стало лучше, а моей свекрови стало хуже. Ее забрали в больницу. Если говорить про седьмые сутки, мы сейчас сами написали врачу, не можем понять, в чем дело. У всех появилась жуткая тошнота, у детей — рвота», — поделилась Погребняк.

Собеседница добавила, что она и ее мать не могут долго ходить — их постоянно тошнит и кружится голова.

«Врачи вчера приезжали, сказали, что у нас хорошая динамика. Мы все очень обрадовались. Но потом случилось так, что Пашиной маме стало совсем плохо. И сегодня утром наше состояние ухудшилось», — подчеркнула супруга футболиста.

Павел Погребняк сейчас находится в больнице, за ним присматривают врачи. Спортсмен чувствует себя лучше. Мария призналась, что они до последнего не верили в новый вирус и соблюдали режим самоизоляции. Она отметила особую коварность 2019-nCoV: если сегодня тебе хорошо, это не значит, что завтра состояние не ухудшится.

Сначала врачи выявили COVID-19 у главы семейства. Болезнь протекала в легкой форме, а потом футболисту диагностировали двустороннюю пневмонию.