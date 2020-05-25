    25 мая 2020, 16:48

    У заболевшего СОVID-19 Погребняка началась двусторонняя пневмония

    Анатолий Минкин

    Семья нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка заболела коронавирусной инфекцией. Как сообщила на своей странице в Instagram супруга футболиста Мария Погребняк, заболели все, включая детей и бабушек.

    По ее словам, у мужа на фоне коронавируса началось двустороннее воспаление легких, высокая температура и кашель. Он до сих пор находится в больнице. У детей заболевание также протекает очень тяжело.

    «Старший сын: температура 37,5, кашель, сделали КТ — пневмония, начальная стадия. Средний — температура за 38, рвота. Младший — температура 37,3, слабость, рвота», — уточнила жена игрока.

    Кроме того, матерям супругов также не очень хорошо. У них кашель и температура.

    Мария Погребняк отметила, что вся семья находится дома под наблюдением. Если состояние ухудшится, то их тут же госпитализируют.

    Сама она ранее заявляла, что у нее нет ни кашля, ни температуры. При этом супруга футболиста отметила, где именно произошло заражение, неизвестно, так как никто из семьи ни с кем вне дома не контактировал.

    О том, что Погребняк заразился коронавирусом, стало известно 22 мая. В пресс-службе «Урала» заявили, что болезнь протекает в легкой форме, а сам спортсмен чувствует себя хорошо.