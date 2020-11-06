Родственник семьи, погибшей при пожаре в Смоленской области, рассказал «360», что в доме находилась дровяная печь, а с электричеством никогда не было проблем. По последним данным, из-за возгорания погибли семь человек, из них пятеро — дети.

«Я в шоке, у меня сейчас такой шок… Дом деревянный, два года назад они переехали от родителей. <…> Михаил на пилораме работал, жена детьми занималась», — рассказал родственник.

По его словам, раньше с проводкой проблем никаких не замечали. Также выяснилось, что в доме газа не было, но была установлена дровяная печка.

Пожар в частном доме на улице Большая Калужская в городе Ельне произошел минувшей ночью. Возгорание тушили пять человек. Сначала спасатели сообщили о четверых погибших, после их число увеличилось до семи. Сотрудники МЧС установили личности членов семьи. Известно, что самому старшему ребенку было 11 лет, отцу — 27.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Пока причина пожара неизвестна. По данным ведомства, семья на учете не состояла, ее охарактеризовали положительно. В ближайшее время следователям предстоит выяснить, в каких условиях проживала семья.