Число погибших при пожаре в Смоленской области увеличилось до семи

При пожаре в Смоленской области погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Пожар произошел около полуночи в одном из частных домов на улице Большой Калужской в городе Ельне.

«После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу», — сообщили в СК.

Источник: СУСК РФ по Смоленской области

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Все личности погибших установлены. Самому старшему из погибших детей было 11 лет. Семья на учете не состояла, ее охарактеризовали положительно.

Сейчас на месте пожара работают следователи. Они должны не просто проверить, что стало причиной возгорания, но и установить условия жизни и воспитания детей.