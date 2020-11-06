Четыре человека погибли при пожаре в частном доме под Смоленском

При пожаре в частном доме в Смоленской области погибли четыре человека, в том числе двое детей. Спасатели ликвидировали открытое горение.

«В 0:40 6 ноября 2020 года на пункт связи ПСЧ № 29 поступило сообщение о возгорании в городе Ельня, улица Калужская. На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ № 29, пять человек личного состава», — сообщила пресс-служба МЧС по Смоленской области.

В экстренных службах рассказали, что при пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Загорелся частный одноэтажный жилой дом в городе Ельня по адресу: улица Большая Калужская, 25.

5 ноября при пожаре в московской квартире чуть не погибли две женщины. Их спас тренер фитнес-клуба Валерий Салабутин. Возгорание произошло в одном из зданий района Выхино-Жулебино. Мужчина почувствовал запах дыма и пошел искать его источник.

Оказалось, что горела квартира на втором этаже дома. Хозяева не открывали. Тогда Салабутин пробрался в помещение через окно. В квартире находились две женщины, тренер вывел их обеих из горящего помещения. Теперь мужчина ищет добровольцев, которые помогут погорельцам решить жилищный вопрос.