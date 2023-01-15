Мир 15 января 2023, 17:32 Кикабидзе в последние дни жизни общался через моргание Артистка Брегвадзе: перед смертью Кикабидзе общался с родными морганием глаз РИА «Новости»

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В последние дни жизни актер Вахтанг Кикабидзе уже не разговаривал и общался с родными с помощью моргания. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала народная артистка СССР и Грузии, певица, близкая подруга покойного Нани Брегвадзе.

«Не мог уже говорить. Лежал и глазами моргал», — поделилась она.

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По ее словам, в последние дни Кикабидзе сильно болел.

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Также Брегвадзе сообщила, что к смерти Кикабидзе многие морально подготовились. Однако у всех теплилась надежда, что актер сумеет выкарабкаться из тяжелого состояния.

Певица отметила, что в день смерти Кикабидзе она собиралась его навестить. По ее словам, визит в больницу согласовали с артистом. Тот ответил улыбкой и подмигиванием. Однако встретиться с Кикабидзе артистке так и не удалось.

«Мы все потеряли необыкновенного актера, необыкновенного человека с замечательным чувством юмора», — сказала Брегвадзе.

Кикабидзе не стало 15 января. Ему было 84 года.