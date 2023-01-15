Общество 15 января 2023, 00:03 Финал «Ледникового периода» сняли с эфира из-за смерти актрисы Чуриковой Первый канал: финал «Ледникового периода» не показали из-за смерти Чуриковой РИА «Новости»

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Финальный выпуск телешоу «Ледниковый период» на Первом канале не показали из-за смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая скончалась на 80-м году жизни. Об этом «Чемпионату» сообщил представитель телеканала.

Заключительный выпуск должны были показать 14 января в 18:20 по московскому времени. По словам собеседника, новой даты выхода в эфир программы пока нет. Лидерами «Ледникового периода» стали Марат Башаров и Оксана Домнина, Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Федор Федотов.

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Смерть Чуриковой стала большим шоком для ее родных и коллег. Многие отзывались об актрисе как о человеке большого таланта. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье покойной артистки. Тепло отозвался о Чуриковой и белорусский лидер Александр Лукашенко. Он назвал ее исключительной артисткой, чей талант покорил миллионы поклонников.

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