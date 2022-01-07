«Семейный праздник с добрыми чувствами и светлыми надеждами». Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Рождеством

Рождество — один из главных христианских праздников. Православные верующие отмечают его в ночь на 7 января. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем поздравлении пожелал жителям региона здоровья, благополучия, радостных и теплых дней в кругу самых близких и любимых людей.

«С Рождеством! <…> Здоровья всем, благополучия, радостных и теплых дней в кругу самых близких и любимых людей!» — написал Воробьев на своей странице в Instaram.

Губернатор отметил, что Рождество — это семейный праздник, который наполнен глубоким смыслом и вековыми традициями, самыми добрыми чувствами и светлыми надеждами. Этот праздник всем нам напоминает, как важно жить в мире, любви и взаимопонимании, написал Воробьев.

На Рождество храмы городского округа Серпухов проведут богослужения, службы состоятся как вечером 6 января, так и в ночь на 7 января. Здесь можно ознакомится с расписанием всех служб.

В Люберцах 7 января пройдут народные гулянья «Счастливого Рождества». Они начнутся в парке «Малаховское озеро» в полдень. Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».