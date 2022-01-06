06 января 2022, 12:10
Стало известно расписание рождественских богослужений в Серпухове
Администрация Серпухова опубликовала расписание церковных служб на Рождество
Храмы городского округа Серпухов проведут богослужения на православный праздник Рождества, службы состоятся вечером 6 января и в ночь на 7 января. Пресс-служба администрации города опубликовала расписание всех служб.
Все указанное время — московское.
- Собор Николы Белого, г. Серпухов: 22:00 (6 января), 00:00 (7 января)
- Всехсвятский храм, г. Серпухов: 21:00, 00:00
- Ильинский храм, г. Серпухов: 22:00, 00:00
- Спасский храм, г. Серпухов: 16:00, 08:00
- Казанский храм, г. Серпухов: 16:00, 08:30
- Сретенский храм, г. Серпухов: 17:00, 08:00
- Богоявленский храм, г. Серпухов: 17:00, 08:00
- Распятский собор, г. Серпухов: 22:00, 00:00
- Борисо-Глебский храм, д. Дракино: 22:00, 00:00
- Храм Всех Святых в земле Российской просиявших, г. Протвино: 22:00, 00:00
- Михаило-Архангельский храм, г. Пущино: 21:00, 00:00
- Никольский храм, пос. Большевик: 22:00, 00:00
- Никольский храм, с. Лукьяново: 15:00, 07:30
- Благовещенский храм, с. Липицы: 14:30, 08:00
- Успенский храм, с. Старые Кузьменки: 16:00, 00:00
- Кирилло-Мефодиевский храм, пос. Оболенск: 17:00, 08:30
- Спасский храм, с. Райсеменовское: 22:00, 00:00
- Богородицерождественский храм, с. Тульчино: 21:00, 00:00
- Казанский храм, с. Новинки: 22:30, 00:00
- Троицкий храм, с. Лужки: 16:00, 00:00
- Борисо-Глебский храм, с. Енино: 23:30, 00:00
- Никольский храм, с. Бутурлино: 15:00, 08:00
- Флоро-Лаврский храм, с. Игумново: 23:00, 08:00
- Никольский храм, д. Васильевское: 17:00, 00:00