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    06 января 2022, 17:48

    Народные гулянья «Счастливого Рождества» пройдут в парке Люберец 7 января

    Анастасия Максимовских

    В Люберцах 7 января пройдут народные гулянья «Счастливого Рождества». Они состоятся в парке «Малаховское озеро» в 12 дня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

    Народные гулянья «Счастливого Рождества» пройдут в парке Люберец 7 января

    Гости мероприятия смогут увидеть театрализованное представление «Рождественская круговерть», прогуляться по ярмарке и даже узнать секрет приготовления чая от Солохи.

    Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», уточнили в пресс-службе.

    Ранее стало известно, что в Истре стартовал фестиваль «Азбука Рождества».