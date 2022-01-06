Народные гулянья «Счастливого Рождества» пройдут в парке Люберец 7 января

В Люберцах 7 января пройдут народные гулянья «Счастливого Рождества». Они состоятся в парке «Малаховское озеро» в 12 дня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Гости мероприятия смогут увидеть театрализованное представление «Рождественская круговерть», прогуляться по ярмарке и даже узнать секрет приготовления чая от Солохи.

Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Истре стартовал фестиваль «Азбука Рождества».