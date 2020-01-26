Сделать идеальный эспрессо помогла наука

Любители ароматного эспрессо знают, что найти вкусный кофе не так то просто. Ученые разработали специальную формулу и выяснили, что для идеального напитка нужно брать меньшее количество зерен и молоть их немного крупнее, чем принято.

Американские бариста обычно варят эспрессо так, чтобы в конечном итоге получилось от 25 до 35 миллилитров напитка. Кофе они варят 20-30 секунд, вода подается под давлением, а ее температура составляет 92-95 градусов. На одну чашку эспрессо берут от семи до девяти граммов зерен. При этом считается, что лучше мелко молоть кофе, чтобы была наибольшая площадь его контакта с водой.

Как выяснили ученые, это далеко не лучший способ приготовления вкусного кофе. Из-за мелкого помола фильтр может забиться. Кроме того, для идеального эспрессо нужно меньше воды.

«Если использовать 15 грамм зерен вместо 20 и перемолоть их более грубо, то у вас получится превосходный напиток. Варка же может занять не 25, а 7-14 секунд. При этом зерна дадут больше аромата, что сохранит кофе крепким и уберет горечь», — рассказал ученый из Орегонского университета Кристофер Хендон. Цитату привел портал EurekAlert.

Специалисты отметили, что далеко не все кофейни придерживаются даже существующих правил. Более того, в кофемашинах можно самому регулировать степень помола и градус подачи воды. Все это сильно влияет на конечный вкус напитка, поэтому можно ходить в одно и тоже заведение, где каждый раз будут подавать разный кофе.