Олимпийский чемпион поделился рецептом завтрака для стройности

Простые правила питания помогают не только получать от еды удовольствие, но и сохранять отличную физическую форму в 38 лет. Для этого каждое утро нужно выпивать одну чашку эспрессо. После кофе спортсмен тренируется, а потом пьет протеиновый коктейль и ест арахисовое масло.

В течение дня Фродено питается бутербродами с безглютеновым хлебом, яйцом и большим количеством авокадо. От мяса олимпийский чемпион почти отказался, а еще он совсем не ест макароны, молоко, творог и мучное. Причина в том, что такая еда «делает человека ленивым».

После важных спортивных побед Фродено съедает бургер с жареной картошкой или пиццу с лососем, луком, моцареллой и каперсами. Все это он запивает бокалом красного вина.

«Вообще я считаю, что человек должен есть то, что требует организм. Главное, научиться правильно понимать свое тело. Я знаю, что многие люди хотели бы есть здоровую пищу, но не знают как это сделать! Я не удивлен», — признался спортсмен.

Он предложил заглянуть в ближайший продуктовый магазин и посмотреть, чему в основном отдают предпочтение покупатели. В корзинках обычно лежат чипсы, паста и кока-кола.