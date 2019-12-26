    26 декабря 2019, 11:06

    Олимпийский чемпион поделился рецептом завтрака для стройности

    Алена Макаренко

    Существует завтрак, который помогает сохранять отличную физическую форму и сжигать жир. При всем при этом он еще и вкусный! Рецептом поделился немецкий триатлет, олимпийский чемпион, победитель гонки Ironman Ян Фродено. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на портал Focus.
    Олимпийский чемпион поделился рецептом завтрака для стройности

    Простые правила питания помогают не только получать от еды удовольствие, но и сохранять отличную физическую форму в 38 лет. Для этого каждое утро нужно выпивать одну чашку эспрессо. После кофе спортсмен тренируется, а потом пьет протеиновый коктейль и ест арахисовое масло.

    В течение дня Фродено питается бутербродами с безглютеновым хлебом, яйцом и большим количеством авокадо. От мяса олимпийский чемпион почти отказался, а еще он совсем не ест макароны, молоко, творог и мучное. Причина в том, что такая еда «делает человека ленивым».

    После важных спортивных побед Фродено съедает бургер с жареной картошкой или пиццу с лососем, луком, моцареллой и каперсами. Все это он запивает бокалом красного вина.

    «Вообще я считаю, что человек должен есть то, что требует организм. Главное, научиться правильно понимать свое тело. Я знаю, что многие люди хотели бы есть здоровую пищу, но не знают как это сделать! Я не удивлен», — признался спортсмен.

    Он предложил заглянуть в ближайший продуктовый магазин и посмотреть, чему в основном отдают предпочтение покупатели. В корзинках обычно лежат чипсы, паста и кока-кола.