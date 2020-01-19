Врач назвал привычки, которые мешают уснуть

Бороться с бессонницей с помощью таблеток необязательно. Оказывается есть множество привычек, которые мешают человеку заснуть. Врач отделения сна Алена Гаврилова назвала самые распространенные ошибки.

«Использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор — одна из самых вредных привычек. Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию. Если же говорить не про сам экран, то крайне нежелателен просмотр боевиков, остросюжетных фильмов и передач — за счет выброса стрессовых гормонов организм активируется и заснуть будет проблематично», — рассказала Гаврилова в интервью «Вечерней Москве».

Кроме того, нужно с осторожностью подойти к употреблению пищи перед сном. Если человек переел, то для переваривания ему понадобятся большие ресурсы, и сон будет некачественным. Но голодным ложиться спать тоже нельзя, поэтому врач порекомендовала есть вечером легкую и некалорийную пищу.

Употребление кофе или крепкого чая перед сном Гаврилова назвала «крайне вредной привычкой», ведь эти напитки стимулируют возбуждение. Алкоголь в небольших дозах может помочь снять напряжение и тревогу, но, если выпить сильно, человек будет часто просыпаться, сон станет поверхностным и неглубоким.

Гаврилова также посоветовала ходить в спортзал не позднее, чем за четыре часа до сна. Зато небольшая прогулка только поможет уснуть.