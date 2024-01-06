Общество 06 января 2024, 00:03 «Сделал для мира больше, чем люди». Умер толстый кот Виктор, которого не пустили на рейс из-за перевеса Умер толстый кот Виктор, которого не пустил на рейс из-за перевеса Freepik

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Толстый кот Виктор, которого не пустили на рейс «Аэрофлота» из-за перевеса, умер в возрасте восьми лет. Об этом владелец питомца Михаил Галин написал в соцсетях.

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», — написал Галин.

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Толстый кот стал звездой интернета в 2019 году. Тогда питомца не пустили в салон самолета на рейсе «Москва-Владивосток» из-за большого веса и предложили отправить его в путешествие в багажном отделе. Хозяин животного разлучаться с питомцем в полете не хотел, и придумал хитрость. Он на взвешивании подменил своего кота похожим и успешно зарегистрировался на рейс. Когда в авиакомпании узнали о подлоге, они решили наказать пассажира, лишив его накопленных баллов на карте лояльности.

А вот во Владивостоке поступок Галина оценили. Его даже предложили наградить общественно-деловой премией «Звезда Дальнего Востока», создав в ней новую номинацию «За доброту».