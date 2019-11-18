Ради толстого кота-авиапассажира учредят номинацию «За доброту»

Хозяина толстого кота Виктора могут наградить общественное деловой премией «Звезда Дальнего Востока». Ради Михаила Галина создадут новую номинацию «За доброту».

Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Тимур Чернышев. Он отметил, что премия вручается за общественно-деловые заслуги, но запрос общественности был услышан, и формат награды, возможно, будет расширен.

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«Например, в следующем году ввести новую специальную номинацию, которая позволит отмечать общественников, совершивших добрые поступки на территории Дальнего Востока. Полагаю, что победителя в такой номинации можно было бы определять народным голосованием, например, с помощью интернета», — сказал Чернышев.

Представитель полпреда подчеркнул, что эта история была не про растолстевшего кота и его владельца, а про человечность и поддержку близких.

Премия «Звезда Дальнего Востока» была учреждена в 2017 году. Очередное вручение состоится в декабре 2019 года во время фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве».

Михаил Галин и его кот Виктор обрели всероссийскую известность после того, как кота не пустили их на борт самолета из-за лишнего веса. Мужчина на следующий день подменил любимца на более стройного кота и смог улететь во Владивосток.

Он рассказал эту историю в соцсетях, за что получил небывалое внимание от пользователей соцсетей.