Раздобревшего котика не пустили на рейс

Кот Виктор вместе с хозяином Михаилом Галиным возвращался из Риги домой во Владивосток. Им пришлось совершить пересадку в Шереметьево, где животное отказались пускать в салон самолета из-за его веса.

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Как рассказал мужчина на своей странице в Facebook, в Латвии кота не взвешивали. В Москве выяснилось, что он весит 10 килограммов вместо разрешенных восьми. Сотрудница аэропорта предложила отправить бедолагу в багажное отделение.

«На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у нее правила», — сообщил Михаил. Он решил не рисковать жизнью мохнатого любимца и сдал билет.

Поскольку лететь во Владивосток все-таки было надо, он в соцсетях обратился к знакомым из столицы. Он попросил их найти похожего, но более стройного кота, чтобы на регистрации пройти весовой контроль.

Знакомые привезли в аэропорт кошечку Фиби, все которой не вызвал нареканий у сотрудников воздушной гавани.

«Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно — весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета», — сообщил Михаил.

Правда, ему пришлось потратить на билет в бизнес-классе все накопленные бонусные баллы, но других попросту не было.