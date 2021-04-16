Сбой при стыковке «Прогресса» с МКС объяснили некачественной смолой

Сбой при стыковке космического грузовика «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) мог произойти из-за некачественной смолы. Она используется для проклейки внутренней поверхности обтекателя ракеты, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Комиссия, которая выясняла обстоятельства и причины сбоя, установила, что при изготовлении обтекателей была использована нестойкая смола от стороннего поставщика. После этого требования к контролю качества производства ужесточили.

«На уже изготовленных обтекателях провели доработку, а при производстве новых эта конструктивная особенность будет изменена», — заверил источник.

«Прогресс МС-16» не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме в феврале этого года. Тогда космонавт Сергей Рыжиков перешел в ручное телеоператорное управление «Прогрессом». Стыковка прошла успешно в 09:27 по московскому времени.

Корабли «Прогресс» доставляют на МКС топливо, кислород, воздух и питьевую воду. За 43 года эти космические грузовики запускали 168 раз. Три из них так и не добрались до станции из-за аварий ракет-носителей. Это произошло в 2011, 2015 и 2016 годах.