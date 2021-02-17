Космический корабль «Прогресс МС-16» состыковался с МКС в ручном режиме

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-16» в среду утром состыковался с Международной космической станцией (МКС). На борт доставили различное научное оборудование и продовольственные запасы.

Грузовой корабль пристыковался к модулю «Пирс» российского сегмента МКС в ручном режиме в 09:27 по московскому времени, как стало известно из трансляции стыковки на сайте Роскосмоса.

Космический корабль доставил экипажу запас азота и материалы для герметизации промежуточной камеры модуля «Звезда», поскольку в нем была найдена утечка воздуха. Помимо этого, «Прогресс» доставил более 600 килограммов топливной жидкости и 420 килограммов питья, а также другие грузы, которые необходимы для дальнейшего проживания на борту. Всего там находится примерно 2,5 тонны грузов.

На МКС также доставили научное оборудование. Например, фотобиореактор для проведения экспериментов по получению кислорода при помощи водорослей и бактерий. Также экипаж станции получит пробники «Биодеградация» для мониторинга состава микроорганизмов в атмосфере МКС и для изучения их влияния на конструкционные материалы в условиях космоса.

В январе руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев сообщал, что «Прогресс» доставит на станцию мощный микроскоп для поиска мест утечки воздуха. Об одной из них стало известно 20 августа 2020 года. Она пока что не устранена, но обнаружена космонавтами и едва уловима приборами.

На данный момент на борту МКС работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соити Ногути.