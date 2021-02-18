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    18 февраля 2021, 13:44

    Снимок корабля «Прогресс» с помятой антенной появился в Сети

    Екатерина Шамина

    Космический центр имени Джонсона, который входит в NАSА, на своем официальном сайте опубликовал снимок грузового корабля «Прогресс МС-16». Его 17 февраля в ручном режиме пристыковал российский космонавт Сергей Рыжиков.

    Снимок корабля «Прогресс» с помятой антенной появился в Сети

    На фото, опубликованном американским космическим центром, видны помятые антенна и элемент системы сближения «Курс».

    «Прогресс МС-16» не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме из-за отклонения от оси причаливания. Подмосковный Центр управления полетом дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти в ручное телеоператорное управление «Прогрессом». Стыковка прошла успешно в 09:27 по московскому времени.

    Причины сбоя в системе «Курс» сейчас выясняют специалисты Роскосмоса. Российский космонавт Сергей Рыжиков, который при нарушении работы автоматики космического корабля «Прогресс МС-16» взял управление кораблем на себя, за эту операцию получит премию.

    На грузовом корабле «Прогресс МС-16» на МКС доставили более 2,5 тонны грузов, необходимых для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований на борту.