Сбившей детей на перекрестке в Москве студентке Башкировой утвердили обвинение

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против студентки Валерии Башкировой. Девушка сбила семью, которая переходила дорогу по пешеходному переходу — в результате ДТП погибли двое детей.

Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы столицы Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ „Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело направят в Солнцевский районный суд для рассмотрения по существу. Сама студентка сейчас содержится под стражей — ранее суд продлил ее арест до 16 октября.

Валерия Башкирова сбила троих детей девяти месяцев, трех и четырех лет на пешеходном переходе на улице Авиаторов. В результате ДТП старшие дети скончались в больнице от полученных травм. Младший ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сперва суд отправил Башкирову под домашний арест, но когда стало известно о смерти второго ребенка, прокуратура потребовала пересмотреть меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и отправил девушку под стражу. Апелляцию, которую подали ее адвокаты, оставили без удовлетворения.