Суд оставил сбившую детей в Москве Башкирову в СИЗО

Суд не стал менять меру пресечения сбившей детей в Москве студентке Валерии Башкировой. Ее оставили в СИЗО, несмотря на то, что девушка признала вину и готова возместить ущерб.

«Меру пресечения оставить без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов отклонить», — озвучил свое решение судья.

Башкирова участвовала в заседании по видеосвязи. Она попросила прощения у родителей жертв и сказала, что хочет продолжить учебу с 1 сентября. Родители девушки пришли в зал суда. Они попытались пообщаться с дочерью, пока судья выносил решение. Девушка все время плакала.

В июле 18-летняя Башкирова за рулем Mazda сбила трех детей на пешеходном переходе в Солнцеве. Двое из них умерли. Сначала девушку отправили под домашний арест, но потом суд решил перевести ее в следственный изолятор. Депутат Госдумы и автоактивист Вячеслав Лысаков после этой аварии предложил наказывать россиян за любое использование гаджетов во время управления автомобилем. Согласно одной из версий, в момент ДТП девушка могла отвлечься на смартфон.