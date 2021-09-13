Суд продлил арест сбившей детей в Москве студентке Башкировой

Сбившая трех детей на пешеходном переходе в московском районе Солнцево студентка Валерия Башкирова останется под стражей до 16 октября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда российской столицы.

Валерия Башкирова за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей девяти месяцев, трех и четырех лет на пешеходном переходе на улице Авиаторов.

Старшие дети скончались в больнице. У младшего врачи диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Студентке предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Изначально суд отправил обвиняемую девушку под домашний арест. После того как стало известно о смерти второго ребенка, прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения. Суд отправил Башкирову под стражу. Поданную адвокатами апелляцию о пересмотре решения оставили без удовлетворения.