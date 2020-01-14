Самый несчастливый возраст человека вычислили экономисты

Американский профессор-экономист вычислил возраст, когда человек становится наиболее несчастным в своей жизни. Показатели по странам немного отличаются, и жители России этот период переживают в 48,2 года.

Экономист Дэвид Блэнчфлауэр из Дартмутского колледжа изучил статистические данные из 132 стран. Результаты его расчетов распространило американское Национальное бюро экономических исследований (NBER). Блэнчфлауэр пришел к выводу, что в каждой стране есть «кривая счастья», которая выглядит как латинская буква U. То есть где-то в середине есть самый низкий уровень счастья.

«Траектория кривой верна как в странах, где средняя зарплата высока, так и в странах, где это не так; и там, где продолжительность жизни увеличивается, и там, где этого не происходит», — говорится в исследовании.

Расчеты американского экономиста показали, что в развитых странах «несчастливый возраст» наступает в 47,2 года, а в развивающихся — в 48,2.

Блэнчфлауэр объяснил важность своего исследования в современном мире, где растет убежденность в необходимости заботы о душевном здоровье. По его словам, людям, которые находятся в кризисе среднего возраста, стало особенно сложно справляться с потрясением.