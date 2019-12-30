Россияне попросили у Деда Мороза здоровья и счастья

Здоровья себе, родственникам и всем людям попросили бы у волшебника 34% респондентов. Чаще всего такой подарок просят женщины (42%) и люди в возрасте от 45 лет и старше (41%).

Материального благополучия и денег попросили бы у Деда Мороза 9% россиян. Большинство из них (18%) — молодежь в возрасте до 24 лет.

Счастья себе и родственникам намерен попросить у сказочного Деда каждый двадцатый. Примерно столько же россиян пожелали бы мира во всем мире. Наконец, о квартире или даче попросили бы Деда Мороза 5% принявших участие в опросе соотечественников.

В списке желанных подарков также оказались автомобиль, путешествия, карьера, повышение пенсии и зарплаты. Неплохо было бы также закрыть все кредиты. Кроме того, россияне пожелали бы стабильности, спокойствия и благополучия всем жителям планеты.

К слову, в Деда Мороза верит каждый второй юный россиянин в возрасте до 10 лет. Об этом рассказали 63% родителей. Дети старше 10 лет, как правило, в доброго волшебника уже не верят.