Россияне признались, какая зарплата их осчастливит

Ежемесячный доход в 161 тысячу рублей сделает среднестатистического россиянина счастливым. Запросы мужчин на треть больше, чем у женщин. Первым нужна 181 тысяча, а вторым — 138 тысяч в месяц.

Соответствующий опрос провел сервис по поиску работы. Результаты исследования опубликовало РИА ФАН.

Молодежь оказалась менее требовательной: в среднем она согласна довольствоваться 118 тысячами рублей ежемесячно. Россиянам от 25 до 34 лет достаточно 159 тысяч. Жители страны в возрасте от 45 лет и старше будут довольны, если их зарплата достигнет 171 тысячи. Тех, кому от 35 до 44, для счастья достаточно 172 тысяч зарплаты.

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Самую высокую сумму среди жителей городов с населением свыше 500 тысяч человек назвали москвичи. Им нужно около 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказался Владивосток с 205 тысячами. Замкнул тройку Ростов-на-Дону, где мечтают о 200 тысячах рублей в качестве заработной платы.

Аналитики отметили, что запросы россиян зависят от их реального дохода. Чем зарплата выше, тем больше для счастья нужно денег, уточнила газета «Известия». Например, люди с окладом до 30 тысяч говорят о 117 тысячах рублей в месяц. А те, кто зарабатывает от 80 тысяч, называют сумму в 238 тысяч рублей.

Опрос был проведен с 16 по 26 августа. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.