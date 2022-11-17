Эксклюзив 17 ноября 2022, 11:03 «Самый добрый и отзывчивый». Тренер Мишин — об умершем друге Александре Горшкове Тренер Мишин: президент Федерации фигурного катания Горшков был добрым и отзывчивым другом РИА «Новости»

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Умерший президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков был не только талантливым руководителем, но и прекрасным другом. Об этом «360» сообщил тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

«Это был замечательный человек, выдающийся спортсмен, отличный руководитель. Вся его жизнь прошла рядом со мной, старшим товарищем», — рассказал Мишин.

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Он добавил, что на его жизненном пути еще не было такого доброго, отзывчивого руководителя, коллеги и друга как Горшков.

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России скончался в возрасте 76 лет. Он посвятил своему делу всю жизнь и возглавлял федерацию с 2010 года — Горшкова три раза переизбирали на этот пост.

Александр Горшков — олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы. Выступая в паре с фигуристкой Людмилой Пахомовой он вывел танцы на льду на новый уровень, отметила в беседе с «360» заслуженный тренер России Тамара Москвина.