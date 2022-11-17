Общество 17 ноября 2022, 09:27 Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Горшков РИА «Новости»

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков скончался в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Он подчеркнул, что Горшков отдал всю свою жизнь фигурному катанию. Его вклад в развитие этого спорта является неоценимым.

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«Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря», — сказал Коган.

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Александр Горшков возглавлял федерацию с июня 2010 года и потом трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае 2022 года. Он — первый в истории олимпийский чемпион в танцах на льду. Горшков шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы. С 2001-го он был членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998 по 2010 год был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.