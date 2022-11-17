Эксклюзив 17 ноября 2022, 10:38 «Вывел спорт на новый уровень». Москвина — о вкладе Горшкова в фигурное катание Заслуженный тренер Москвина: Горшков с Пахомовой вывели танцы на льду на высокий уровень РИА «Новости»

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России, советский фигурист Александр Горшков душевно и профессионально руководил организацией многие годы. Кроме того, он в паре с фигуристкой Людмилой Пахомовой вывел танцы на льду на высокий уровень и стал олимпийским чемпионом. Об этом в разговоре с «360» заявила заслуженный тренер России Тамара Москвина.

Она выразила соболезнования родным и близким Горшкова, а также любителям фигурного катания в России и за рубежом.

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«Мы потеряли Александра Горшкова, который с Людмилой Пахомовой вывел когда-то танцы на льду на высокий уровень, они стали первыми олимпийскими чемпионами в этом виде. Благодарность Александру за то, что он много лет душевно и по-деловому руководил Федерацией фигурного катания России», — сказала Москвина.

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Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил о смерти Александра Горшкова. Ему было 76 лет. Информации о дате и месте прощания с прославленным фигуристом пока нет.