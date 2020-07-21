Самые нелепые поводы для развода назвали в Сети. Браки рушились из-за выбора собак и фото в костюме балерины

Чаще всего причинами разводов становятся измены или постоянные скандалы. Но оказалось, что есть и весьма странные поводы для расторжения брака. Пользователи Reddit рассказали истории, когда люди расходились из-за цвета кожи или даже собаки.

Обсуждение на сайте начал пользователь под ником xancanreturns. Всего за четыре дня пост собрал более пяти тысяч комментариев. Пользователи поспешили написать самые разные истории с нелепыми причинами для развода.

«Жена моего друга развелась с ним, потому что он был „недостаточно темнокожим“. При этом он переехал в США из Эритреи (страна в Восточной Африке — прим. ред.), так что я не представляю, как он мог быть „недостаточно темнокожим“», — рассказал один из пользователей.

Еще один человек написал, что мужчина решил жениться, чтобы избежать срока в тюрьме. По телевизору преступник услышал, что супруги не могут свидетельствовать друг против друга. Сообщница согласилась выйти замуж, но мужчине нужно было еще развестись с нынешней женой.

Еще один подписчик поведал историю о том, как пара не смогла пережить покупку питомца. Девушка купила собаку за 3,5 тысячи долларов, а затем рассказала об этом возлюбленному.

«Он ответил: „Такая импульсивная чушь и есть причина, по которой наша семья бедна“», — написал пользователь.

Были и еще более странные причины для развода. Например, женщина разошлась с мужем из-за того, что он много лет фотографировал поезда. Другая женщина пошла на развод после найденной фотографии мужа в костюме балерины.