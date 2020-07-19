Австрийских собак научат находить людей с коронавирусом

Специалисты вооруженных сил Австрии решили натаскать собак на поиск людей, заболевших COVID-19. Пока в проекте участвует одна собака — бельгийская овчарка.

«Станет ли эта специальная подготовка постоянной частью программы обучения в военном кинологическом центре, будет ясно только после испытаний», — сказала министр обороны Австрии Клаудия Таннер. Ее слова опубликовал официальный сайт оборонного ведомства страны.

Собаки, прошедшие обучение, смогут выявлять заразившихся коронавирусом еще до появления у них симптомов COVID-19.

Тренировки проходят при помощи специальной трубки с молекулами запаха, которые обнаружили в маске больного. Для защиты собаки и ее тренера трубки и маски обработали ультрафиолетовым облучением. На следующем этапе служебной овчарке нужно будет обнаружить необходимый запах в условиях, приближенных к реальным. Уже в конце июля специалисты планируют завершить тестирование новой программы обучения.

Ранее похожую проект решили реализовать власти Чили. Там на поиск запаха человека, зараженного коронавирусом, натаскивают сразу четырех собак: лабрадора и трех золотистых ретриверов.

Ранее стало известно о сериале, который снимают полицейские Сургута. Главными героями сериала стали служебные собаки.