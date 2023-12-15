Общество 15 декабря 2023, 00:23 Самую мощную за последние 6 лет вспышку зафиксировали на Солнце Центр «Фобос» сообщил о самой мощной за последние 6 лет вспышке на Солнце Unsplash

Читать 360tv в

Самую мощную за последние шесть лет вспышку зафиксировали на Солнце. Она произошла в районе 20:00 часов по московскому времени, сообщили на сайте центра погоды «Фобос».

Интенсивность всполоха достигла Х2,8. До этого лидером среди солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля — Х2,2 балла.

Реклама

«Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году», — сообщили в погодном центре.

Сотрудники «Фобоса» предупредили, что такие активные события на Солнце часто служат предвестниками магнитных бурь. Ближайшее геомагнитное возмущение ожидается в субботу.

Ранее россиян предупредили, что магнитная буря обрушится на Землю в ночь с 31 декабря на 1 января. Аналогичные атмосферные явления будут наблюдаться 18, 19 и 22 декабря.

В период магнитных бурь россиянам посоветовали не переедать, а также отказаться от мяса в пользу рыбных блюд. На следующий день не стоит доедать новогодние салаты, которые всю ночь простояли на столе.