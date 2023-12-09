Здоровье 09 декабря 2023, 01:35 Врач объяснил, как не загреметь в больницу из-за магнитной бури в Новый год Врач Нестерович рассказал, как не попасть в больницу из-за геошторма в Новый год РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ученые предупредили о мощной магнитной буре в новогоднюю ночь. Врач превентивной медицины Станислав Нестерович посоветовал россиянам не переедать в это время, чтобы не попасть в больницу. Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Не стоит наедаться в новогоднюю ночь, потому что пищеварительные ферменты работают в светлое время суток, а после полуночи ферментные системы перестают работать и настраиваются на отдых, поэтому те, кто много ест ночью, рискуют попасть на больничную койку», — объяснил Нестерович.

Реклама

По его словам, желчный пузырь или поджелудочная железа могут воспалиться из-за остановки ферментных систем. В этом случае у людей может ухудшиться самочувствие. В первых числах января очень много людей попадает в больницы, но в период геошторма риск обострений возрастает в разы.

Врач посоветовал в новогоднюю ночь соблюдать важное правило — есть небольшими кусочками, тщательно и не торопясь пережевывать пищу. Перед празднеством стоит приобрести ферменты в аптеке. Нестерович добавил, что после нескольких глотков холодного шампанского надо обязательно выпить немного теплой воды.

Если у человека проблемы с давлением, то в период геошторма нужно отказаться от мяса в пользу рыбных блюд. И не стоит доедать новогодние салаты, простоявшие всю ночь на столе, на следующий день. так как в них уже начали размножаться бактерии, предупредил врач.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин предупредил о трех напитках, которые людям вместо бодрости принесут только ухудшение самочувствия во время экстремально низкого атмосферного давления. Это кофе, спиртное и энергетики.