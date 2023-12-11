Здоровье 11 декабря 2023, 01:15 Россиян предупредили о магнитной буре на Новый год Магнитная буря накроет Землю в новогоднюю ночь Freepik

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Магнитная буря обрушится Землю в ночь с 31 декабря 2023-го на 1 января 2024 года. Таким прогнозом поделились ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Класс прогнозируемой бури — уровня G1. Аналогичные явления будут наблюдаться 18, 19 и 22 декабря.

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Буря G1 считается самой слабой из всех возможных, поэтому проходит незаметно для человека. Это связно с ее низкой интенсивностью, которая не отражается на навигационных системах.

Для измерения силы бури ученые используют магнитометр. Самый высокий класс присваивают экстремально сильной буре уровня G5. Она оказывает влияние на спутники, радиосвязь и электрические сети.

После предупреждения о мощной магнитной буре в новогоднюю ночь врач превентивной медицины Станислав Нестерович посоветовал россиянам сильно не переедать в это время, чтобы не попасть в больницу из-за ухудшения самочувствия.