Самолет с россиянами прилетел из Нью-Йорка в Петербург и Москву. Пассажиры поделились впечатлениями от возвращения

Самолет с гражданами России прилетел в аэропорт Шереметьево. Перед этим борт доставил домой жителей Петербурга. Теперь всех вернувшихся ждет обязательный карантин.

Утром 15 апреля лайнер авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в петербургском Пулково. Домой смогли вернуться из Нью-Йорка 59 человек.

«Посадка проходила немного сумбурно, но в целом все вопросы решались очень оперативно. В частности, мне был продан билет до Москвы, так как у меня московская прописка, но проживаю я в Петербурге. Представитель госуслуг решила этот вопрос за 15 минут после обращения в Telegram», — рассказал «360» один из пассажиров, Илья Плотников.

Молодой человек подчеркнул, что даже не надеялся на такое быстрое решение проблемы, но все удалось сделать оперативно благодаря каналу в мессенджере.

«Какие-то супертехнологии, которых, мне кажется, нигде в мире не бывает, чтобы напрямую в Telegram общаться с какими-то людьми, которые проверяют твою информацию, куда-то тебя добавляют», — сказал Илья.

Он добавил, что полет был самым обычным. У всех прилетевших медики взяли мазки изо рта и носа, чтобы провести тест на коронавирус. Затем людям раздали постановления и проводили в автобус. На каждом сидении были разложены листовки с приветствием и просьбой соблюдать изоляцию.

«Развозят организованно, насколько я понял, на 60 прилетевших четыре автобуса. В дальние районы, такие как Колпино, везут на машинах», — поделился пассажир.

Всего на борту находились 278 пассажиров. Все, кто не остался в Петербурге, отправились в Москву. Борт приземлился днем в Шереметьево.

Одна из пассажирок отметила, что в Нью-Йорке был организовал сбор всех россиян в аэропорту. Всех попросили собраться в определенное время для прохождения регистрации. «Кто-то опаздывал, но все сообщалось в чат Telegram и девочки фиксировали всех опоздашек», — рассказала она.

После прилета всех пассажиров из Московской области отправили в санаторий для дальнейшего наблюдения.

Объявление о пандемии коронавируса привело к тому, что многие страны закрыли свои границы, из-за чего российские туристы не смогли вылететь обратно. Путешественников постепенно возвращают домой спецрейсами.