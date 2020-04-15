    15 апреля 2020, 12:39

    Подмосковье помогло 91 пассажиру рейса из Антальи безопасно добраться из Шереметьево

    Анастасия Аброськина

    Из аэропорта Шереметьево вчера доставили домой 91 жителя столицы и Подмосковья, прилетевших в тот же день из Антальи. Правительство Московской области направило 12 автобусов, прошедших дезинфекцию.
    Подмосковье помогло 91 пассажиру рейса из Антальи безопасно добраться из Шереметьево

    Домой отвезли 46 человек из столицы и 45 — из Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

    Всем пассажирам потребуется строго соблюдать двухнедельный карантин.

    В подмосковном Минтрансе выделили 40 автобусов, которые дезинфицируют до и после поездок. На них перевозят жителей столичного и соседних регионов, прибывающих в Шереметьево из зарубежных стран.

    В период с 2 по 13 апреля правительство Московской области помогло так более 2600 россиянам, прилетевшим из 12 стран в аэропорт Шереметьево. Из них 2200 — это жители столицы и области. Их отвезли домой. Еще 470 пассажирам помогли добраться до обсерваторов, съемных квартир или других мест временного пребывания.

    Россия еще с конца марта закрыла авиасообщение с другими странами, но аэропорты сейчас принимают эвакуационные рейсы, а международные возобновят не раньше июля.