Подмосковье помогло 91 пассажиру рейса из Антальи безопасно добраться из Шереметьево

Домой отвезли 46 человек из столицы и 45 — из Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Всем пассажирам потребуется строго соблюдать двухнедельный карантин.

В подмосковном Минтрансе выделили 40 автобусов, которые дезинфицируют до и после поездок. На них перевозят жителей столичного и соседних регионов, прибывающих в Шереметьево из зарубежных стран.

В период с 2 по 13 апреля правительство Московской области помогло так более 2600 россиянам, прилетевшим из 12 стран в аэропорт Шереметьево. Из них 2200 — это жители столицы и области. Их отвезли домой. Еще 470 пассажирам помогли добраться до обсерваторов, съемных квартир или других мест временного пребывания.

Россия еще с конца марта закрыла авиасообщение с другими странами, но аэропорты сейчас принимают эвакуационные рейсы, а международные возобновят не раньше июля.