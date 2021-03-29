Самолет пролетел низко над головами рыбаков в Новосибирске. Прокуратура начала проверку

Транспортная прокуратура Новосибирска начала проверку полета спортивного самолета, который напугал рыбаков на водохранилище. Ранее видео с его маневрами опубликовали в Сети.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», — процитировало агентство слова собеседника.

Спортивный самолет пролетел в нескольких метрах над головами рыбаков на водохранилище под Новосибирском. В тот момент на льду находились порядка 300 человек. Очевидцы рассказали, что это произошло еще 27 марта — пилот делал такие маневры намеренно, чтобы напугать людей, но из видео ясно, что рыбаки сохраняли спокойствие и оставались на своих местах. Через некоторое время самолет улетел.

Ранее в Краснодаре аварийную посадку совершил самолет «Аэрофлота» — он сообщил о неисправности закрылок. Воздушное судно летело из Москвы. К месту посадки стянули службы экстренного реагирования, а вс службы аэропорта привели в состояние повышенной готовности.

В результате самолет приземлился без пострадавших. Пассажиры опубликовали видео происходящего в самолете во время посадки. На кадрах стюардесса несколько раз призывала людей группироваться — пассажиры склонили головы и держались руками за переднее сидение.