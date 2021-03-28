Аварийный самолет из Москвы благополучно приземлился в Краснодаре

Самолет «Аэрофлота», который готовился к аварийной посадке в аэропорту Краснодара из-за неисправности закрылок, благополучно приземлился. В пресс-службе регионального МЧС сообщили «360», что самолет сел без пострадавших.

«Самолет сел без пострадавших, все в порядке», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ Никита Гавриляк.

Аэропорт Краснодар по состоянию на 17:26 получил сигнал от Boeing 737, выполнявшего рейс 1104 с сообщением Шереметьево — Краснодар. Произошло рассогласование механизации. Объявлена аварийная посадка. К месту направили службы экстренного реагирования. Все службы аэропорта привели в состояние повышенной готовности.

«[По состоянию] на 18:19 посадка [прошла] без пострадавших, 18:21 — отбой всем службам», — сообщили в ведомстве.

На борту воздушного судна находятся 149 человек. Согласно данным табло аэропорта, рейс из Шереметьево должен приземлиться в аэропорту Краснодара еще в 17:05. Позже посадку отложили до 17:55, но к тому моменту Boeing-737 все еще находился в воздухе. Согласно данным FlightRadar, готовясь к аварийной посадке, он совершил несколько кругов вокруг воздушной гавани.