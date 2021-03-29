«Голову на колени»: аварийную посадку самолета в Краснодаре засняли из салона

Пассажирка Boeing-737 опубликовала видео экстренной посадки самолета из-за неисправности. У воздушного судна, принадлежащего компании «Аэрофлот» отказали закрылки, на борту в этот момент находились 149 человек.

Во время видео стюардесса несколько раз повторяла одну фразу: «Голову на колени, группируйтесь». Никто из более, чем 140 пассажиров не осмелился ослушаться команды. Когда самолет благополучно приземлился, все пассажиры захлопали.

«Сегодняшний полет нам точно не понравился. Я после него вообще летать не хочу. Это было страшно», — сказала на камеру после приземления одна из пассажирок со слезами на глазах.

Самолет летел из Москвы в Краснодар. Во время посадки произошло рассогласование механизации. В результате около часа пилот кружил над Краснодаром, но потом решился на аварийную посадку. Все службы аэропорта были переведены в состояние повышенной готовности

В результате Boeing благополучно приземлился, никто не пострадал.