Самолет из Сахалина вернулся в аэропорт из-за пассажира

Самолет, следовавший рейсом Южно-Сахалинск — Москва вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после взлета. На борту одному из пассажиров стало плохо.

«Пассажиру на борту стало плохо, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сообщили РИА «Новости» в аэропорту.

Пассажиру оказали медицинскую помощь. После чего Boeing-777 вновь вылетел из Южно-Сахалинска и уже готовится к посадке в аэропорту Москвы.

Ранее пассажирский самолет компании NordWind совершил посадку в аэропорту екатеринбургском аэропорту Кольцово с неисправной гидросистемой. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Москва — Самара, вернулся в Шереметьево после вылета. Пилоты приняли такое решение из-за предположительной течи топлива из двигателя.