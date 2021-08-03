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    03 августа 2021, 08:11

    Транспортная прокуратура проверит посадку самолета NordWind с неисправностями

    Екатерина Шамина

    Пассажирский самолет компании NordWind совершил посадку в аэропорту екатеринбургском аэропорту Кольцово с неисправной гидросистемой. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

    Транспортная прокуратура проверит посадку самолета NordWind с неисправностями

    Посадку рейса 132 по маршруту «Симферополь — Екатеринбург» пришлось совершить в 05:54. Командир воздушного судна сообщил об отказе зеленой гидросистемы.

    Посадка прошла благополучно, на борту находились 148 пассажиров, из них 41 ребенок. Никто не пострадал.

    В начале июля на Камчатке разбился самолет Ан-26. Он вылетел Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, но возле пункта назначения самолет пропал с радаров. Поиски продолжались несколько часов, после чего было объявлено, что самолет упал в четырех километрах от Паланы. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все погибли.

    Ранее пассажирский самолет, выполняющий рейс Москва — Самара, вернулся в Шереметьево после вылета. Пилоты приняли такое решение из-за предположительной течи топлива из двигателя.