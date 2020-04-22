Самоизоляция сохранила семьи. Число разводов в Москве сократилось на 70%

Если в прошлом году за первые три недели апреля зарегистрировали более 2,7 тысячи расторжений брака, то в этом году число снизилось сразу на 70%.

При этом заявлений на регистрацию брака меньше не стало (2,5 тысячи желающих), но около трети молодоженов предпочли перенести свадьбу на более поздний срок. Сделать это несложно — нужно лишь оформить заявление онлайн и отправить на электронную почту в ЗАГС. При этом платить повторно пошлину не нужно, заявили в управлении.

В целом, как рассказали в ведомстве, за последний месяц москвичи стали более ответственно подходить к посещению отделов ЗАГС — они соблюдают все меры безопасности и не приглашают гостей, стараясь отмечать торжества в онлайн-формате.

Накануне в Москве из-за пандемии ограничили количество гостей на регистрации брака до пяти человек.

Ранее эксперты заявили, что самоизоляция может привести к массовым разводам в России. Но пока статистика говорит об обратном.