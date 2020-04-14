Самоизоляция может привести к массовым разводам в России

Самоизоляция может стать причиной массовых разводов в России. Долгое нахождение супругов друг с другом в замкнутом пространстве вскрывает негативные моменты в отношениях. В обычной жизни на них никто не обращает внимания.

«Может такое произойти. Такой феномен есть. Например, муж и жена оказываются на плоту, несколько дней проводят вдвоем, выживают, их спасают, и потом они расстаются. Всплывают негативные моменты, на которые раньше супруги не обращали внимания», — рассказал РИА «Новости» профессор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александр Исаев.

Собеседник посоветовал после самоизоляции не рубить с плеча, и если появились мысли о разводе, не бежать в ЗАГС, а попробовать пожить раздельно какое-то время. Ситуация с пандемией и необходимостью сидеть взаперти вызывает негативные ассоциации.

С конца марта миллионы россиян живут в режиме самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Ограничительные меры ввели власти большинства российских регионов. Людям запретили выходить на улицу без крайней нужды, чтобы остановить распространение инфекции. По последним данным, российские медики выявили 21 102 случая заражения 2019-nCoV. От COVID-19 умерли 170 человек.